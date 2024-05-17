Мы используем файлы cookie

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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

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Приложение FRESH

Чат с экспертами, каталог с 20 000+ авто, подписки на поиск и личный кабинет — все самое важное в одном месте.

Приложение Fresh

Чат с экспертами, каталог с 20 000+ авто, подписки на поиск и личный кабинет — все самое важное в одном месте.

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Fresh – это маркетплейс, занимающийся продажей новых легковых машин и авто с пробегом, с доставкой по многим городам России. Мы на рынке с 2006 года, и за это время создали надежную и прозрачную экосистему авторитейла. Являемся официальными дилерами многих брендов – Haval, Chery, Exeed и других. 

  • Все машины нашего каталога тщательно проверены. Каждая модель проходит комплексную диагностику. Мы используем профессиональное дилерское оборудование, затрагивающее до 250 параметров.
  • Все авто идеальны с юридической стороны. С нами сотрудничают криминалисты и юристы, которые дотошно проверяют машины, прогоняя их по открытым и закрытым базам на судебные и иные взыскания. Поэтому мы гарантируем их юридическую чистоту.
  • Удобная покупка. Купить машину у нас можно онлайн, забронировав понравившийся экземпляр на сайте.
  • Предпродажная подготовка. У нас есть комплекс услуг: общая диагностика техсостояния авто, полировка, обработка зон с высоким риском коррозии, химчистка и т. п.
  • Бесплатная техническая защита. Проведите первое ТО в нашем сервисе, и получите бесплатно техзащиту двигателя и коробки передач.

Мы регулярно обновляем наш каталог, чтобы каждый мог приобрести машину под свой бюджет и другие требования. У нас порядка 100 популярных марок, таких как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Chevrolet, Toyota, Hyundai. Есть также автомобили китайского и российского производства.

Мы работаем по всей России. У нас есть салоны и представительства во многих регионах – Москва, Краснодар, Воронеж и других городах России. Это позволяет нам доставлять купленные автомобили прямо до дома клиента или в ближайший от него пункт выдачи.

Fresh не только продаёт машины, но и покупает их. Мы бесплатно оценим вашу машину и выставим ее на аукцион. Есть также другие виды сделок: комиссионная продажа, обмен по Trade-in. А еще мы располагаем собственным автосервисом, привозим машины из-за рубежа, пишем интересные материалы в Журнале и т. д.

FRESH – автомобильный маркетплейс, работающий более 18 лет. За это время нам доверились многие партнеры и клиенты. На сегодняшний день мы одни из лучших в нише авторитейла по всей территории Российской Федерации.

В каталог
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Онлайн-кредитование
Получите одобрение онлайн самостоятельно сразу в нескольких банках.
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи

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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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Открытый финансовый маркетплейс

Открытый финансовый маркетплейс — это цифровая финансовая платформа, внесенная в реестр операторов финансовых платформ ЦБ РФ и предоставляющая возможность оформить автокредит онлайн: от момента подачи заявки и выбора предложения до подписания кредитного договора с помощью смс.

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