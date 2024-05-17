Мы используем файлы cookie

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Fresh – это маркетплейс, занимающийся продажей новых легковых машин и авто с пробегом, с доставкой по многим городам России. Мы на рынке с 2006 года, и за это время создали надежную и прозрачную экосистему авторитейла. Являемся официальными дилерами многих брендов – Haval, Chery, Exeed и других.
Мы регулярно обновляем наш каталог, чтобы каждый мог приобрести машину под свой бюджет и другие требования. У нас порядка 100 популярных марок, таких как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Chevrolet, Toyota, Hyundai. Есть также автомобили китайского и российского производства.
Мы работаем по всей России. У нас есть салоны и представительства во многих регионах – Москва, Краснодар, Воронеж и других городах России. Это позволяет нам доставлять купленные автомобили прямо до дома клиента или в ближайший от него пункт выдачи.
Fresh не только продаёт машины, но и покупает их. Мы бесплатно оценим вашу машину и выставим ее на аукцион. Есть также другие виды сделок: комиссионная продажа, обмен по Trade-in. А еще мы располагаем собственным автосервисом, привозим машины из-за рубежа, пишем интересные материалы в Журнале и т. д.
FRESH – автомобильный маркетплейс, работающий более 18 лет. За это время нам доверились многие партнеры и клиенты. На сегодняшний день мы одни из лучших в нише авторитейла по всей территории Российской Федерации.