Мотоциклы в Москве

Подорожание бензина бьет по карману? Устали от пробок на дорогах столицы? Ежедневно вынуждены преодолевать большие расстояния? Не пора ли пересесть из салона авто в мотоциклетное седло?
Продажа мотоциклов б/у набирает обороты. Это объясняется тем, что купить новое транспортное средство этого типа может позволить себе не каждый, тогда как мотоциклы б/у доступны для широких слоев населения. Для удобства наших клиентов мы предлагаем мотоциклы б/у в кредит. В салонах компании Фреш Авто представлены различные модели мотоциклов с пробегом в отличном состоянии. Чем привлекает этот вид транспорта современного горожанина? Они:
- надежны;
- экономичны (расход до 3 л на 100 км);
- просты в управлении и маневрены, что актуально в условиях загруженности дорог мегаполиса;
- имеют небольшой вес до 70кг;
- удобны в хранении благодаря малым габаритам;
- выигрывают в цене у авто;
- более дешевые в обслуживании и ремонте.
Купить мотоцикл с пробегом стремятся жители пригородных поселков, работающие в столице, так как этот вид транспорта позволяет за короткое время добраться из дома на работу и обратно. Возможность купить мотоцикл б/у в кредит делает сотрудничество с нами еще более комфортным.
Где купить мото б/у?
Продажа мотоциклов с пробегом – это один из профильных видов деятельности сети салонов Fresh Auto. Число наших клиентов растет ежедневно, так как мы предлагаем лучшие в регионе условия сотрудничества:
- Большой выбор моделей мото с пробегом разных брендов и годов выпуска. Вы обязательно подберете оптимальный по цене и комплектации вариант.
- В наших салонах Вы можете купить мотоцикл б/у недорого, так как мы регулярно отслеживаем мото рынок региона и предлагаем лучшие цены.
- С Фреш Авто вы найдете байки всемирно известных компаний в отличном техническом состоянии.
- Вы можете приобрести мотоциклы б/у в кредит. Мы сотрудничаем с крупными финансовыми организациями, мото в кредит б/у оформляются под минимальные процентные ставки.
- Многие мотоциклы б/у, выставленные в наших салонах, отличаются не только хорошими техническими характеристиками. Они укомплектованы всеми необходимыми аксессуарами для комфортности эксплуатации.
- В салонах Fresh Auto выставлены модели мотоциклов таких брендов, как Honda, Suzuki, Ducati, Kawasaki.
- Все мотоциклы прошли техническое обслуживание и предпродажную подготовку. Они абсолютно безопасны и работоспособны.
Покупка мотоцикла с пробегом позволяет быстро решить проблему отсутствия транспортного средства, так как оформление документов купли-продажи занимает минимум времени. Если Вы решили взять мото в кредит б/у, заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Продажа б/у мото в наших салонах сопровождается профессиональными юристами и квалифицированными менеджерами, поэтому вы получите от покупки настоящее удовольствие.