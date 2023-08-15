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+7 495 730 37 37 info@freshauto.ru Главный редактор - Камышникова Анастасия a.kamyshnikova@freshauto.ru Представитель рекламной службы - Сергей Светчиков s.svetchikov@freshauto.ru
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

18+

Мотоциклы в Москве

31 мотоцикл
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Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500 Honda Rebel 500

Honda Rebel 500 2021

749 000 ₽ Кредит от 9 681 ₽/мес.

1083 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 Yamaha FZ8

Yamaha FZ8 2011

649 000 ₽ Кредит от 8 386 ₽/мес.

21432 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень

Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel Honda CMX 1100 Rebel

Honda CMX 1100 Rebel 2020

999 000 ₽ Кредит от 12 916 ₽/мес.

7700 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09) Yamaha MT-09 (FZ-09)

Yamaha MT-09 (FZ-09) 2014

889 000 ₽ Кредит от 11 493 ₽/мес.

20759 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM KTM 950 SM

KTM 950 SM 2007

599 000 ₽ Кредит от 7 739 ₽/мес.

17835 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter Ducati Streetfighter

Ducati Streetfighter 2012

749 000 ₽ Кредит от 9 681 ₽/мес.

28020 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler Ducati Scrambler

Ducati Scrambler 2017

799 000 ₽ Кредит от 10 328 ₽/мес.

28654 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100 Ducati Monster 1100

Ducati Monster 1100 2013

707 000 ₽ Кредит от 9 111 ₽/мес.

26882 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

Honda CBF 600 Honda CBF 600 Honda CBF 600 Honda CBF 600 Honda CBF 600 Honda CBF 600 Honda CBF 600

Honda CBF 600 2013

629 000 ₽ Кредит от 8 128 ₽/мес.

44115 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень

BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT

BMW R 1200 RT 2005

765 000 ₽ Кредит от 9 836 ₽/мес.

50805 км, Инжектор, Кардан, Fresh Краснодар

Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650 Suzuki Burgman (SkyWave) 650

Suzuki Burgman (SkyWave) 650 2005

365 000 ₽ Кредит от 4 659 ₽/мес.

81237 км, Инжектор, Ремень, FRESH Тверь

Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star Yamaha XV 1600 Wild Star

Yamaha XV 1600 Wild Star 2001

669 000 ₽ Кредит от 8 645 ₽/мес.

35000 км, Карбюратор, Ремень, Fresh Тюмень

Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600

Suzuki GSX-R 600 2011

779 000 ₽ Кредит от 10 069 ₽/мес.

32365 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11 Dnepr MT-11

Dnepr MT-11 1991

249 000 ₽ Кредит от 3 209 ₽/мес.

87 км, Карбюратор, Кардан, Fresh Тюмень Юг

YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125 YCF Pilot F125

YCF Pilot F125 2014

89 000 ₽ Кредит от 1 138 ₽/мес.

1 км, Карбюратор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T BMW R Nine T

BMW R Nine T 2016

1 049 000 ₽ Кредит от 13 564 ₽/мес.

8000 км, Инжектор, Кардан, Fresh Тюмень Юг

Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750 Harley-Davidson Street 750

Harley-Davidson Street 750 2016

620 000 ₽ Кредит от 8 024 ₽/мес.

17996 км, Инжектор, Ремень, Fresh Ставрополь

Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity Yamaha Tricity

Yamaha Tricity 2014

449 000 ₽ Кредит от 5 798 ₽/мес.

45 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS BMW G 310 GS

BMW G 310 GS 2018

429 000 ₽ Кредит от 5 539 ₽/мес.

19547 км, Инжектор, Цепь, Fresh Ставрополь

Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650 Kawasaki Ninja 650

Kawasaki Ninja 650 2017

725 000 ₽ Кредит от 9 318 ₽/мес.

15064 км, Инжектор, Цепь, Fresh Краснодар

BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R

BMW F 800 R 2018

884 000 ₽ Кредит от 11 363 ₽/мес.

2034 км, Инжектор, Цепь, Fresh Воронеж

Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4

Ducati Panigale V4 2019

2 299 000 ₽ Кредит от 29 742 ₽/мес.

21593 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster

Triumph Speedmaster 2013

730 000 ₽ Кредит от 9 448 ₽/мес.

20229 км, Инжектор, Цепь, Fresh Сочи

Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n

Kawasaki ER-6n 2013

529 000 ₽ Кредит от 6 833 ₽/мес.

12345 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory

Aprilia Tuono V4 Factory 2022

2 629 000 ₽ Кредит от 34 013 ₽/мес.

3 км, Инжектор, Цепь, Fresh Воронеж Север

Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150

Bajaj V 150 2016

160 000 ₽ Кредит от 2 070 ₽/мес.

9553 км, Карбюратор, Цепь, FRESH Тверь

Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub

Honda Super Cub 2017

389 000 ₽ Кредит от 5 021 ₽/мес.

2251 км, Инжектор, Цепь, Fresh Сочи

Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250

Avantis Dakar 250 2020

309 000 ₽ Кредит от 3 986 ₽/мес.

433 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS

CFMoto CFORCE 1000 EPS 2021

1 689 000 ₽ Кредит от 21 847 ₽/мес.

638 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke

KTM 390 Duke 2016

439 000 ₽ Кредит от 5 668 ₽/мес.

4949 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень

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Мотоциклы бу в Москве

Подорожание бензина бьет по карману? Устали от пробок на дорогах столицы? Ежедневно вынуждены преодолевать большие расстояния? Не пора ли пересесть из салона авто в мотоциклетное седло?

Продажа мотоциклов б/у набирает обороты. Это объясняется тем, что купить новое транспортное средство этого типа может позволить себе не каждый, тогда как мотоциклы б/у доступны для широких слоев населения. Для удобства наших клиентов мы предлагаем мотоциклы б/у в кредит. В салонах компании Фреш Авто представлены различные модели мотоциклов с пробегом в отличном состоянии. Чем привлекает этот вид транспорта современного горожанина? Они:

  • надежны;
  • экономичны (расход до 3 л на 100 км);
  • просты в управлении и маневрены, что актуально в условиях загруженности дорог мегаполиса;
  • имеют небольшой вес до 70кг;
  • удобны в хранении благодаря малым габаритам;
  • выигрывают в цене у авто;
  • более дешевые в обслуживании и ремонте.

Купить мотоцикл с пробегом стремятся жители пригородных поселков, работающие в столице, так как этот вид транспорта позволяет за короткое время добраться из дома на работу и обратно. Возможность купить мотоцикл б/у в кредит делает сотрудничество с нами еще более комфортным.

Где купить мото б/у?

Продажа мотоциклов с пробегом – это один из профильных видов деятельности сети салонов Fresh Auto. Число наших клиентов растет ежедневно, так как мы предлагаем лучшие в регионе условия сотрудничества:

  • Большой выбор моделей мото с пробегом разных брендов и годов выпуска. Вы обязательно подберете оптимальный по цене и комплектации вариант.
  • В наших салонах Вы можете купить мотоцикл б/у недорого, так как мы регулярно отслеживаем мото рынок региона и предлагаем лучшие цены.
  • С Фреш Авто вы найдете байки всемирно известных компаний в отличном техническом состоянии.
  • Вы можете приобрести мотоциклы б/у в кредит. Мы сотрудничаем с крупными финансовыми организациями, мото в кредит б/у оформляются под минимальные процентные ставки.
  • Многие мотоциклы б/у, выставленные в наших салонах, отличаются не только хорошими техническими характеристиками. Они укомплектованы всеми необходимыми аксессуарами для комфортности эксплуатации.
  • В салонах Fresh Auto выставлены модели мотоциклов таких брендов, как Honda, Suzuki, Ducati, Kawasaki.
  • Все мотоциклы прошли техническое обслуживание и предпродажную подготовку. Они абсолютно безопасны и работоспособны.

Покупка мотоцикла с пробегом позволяет быстро решить проблему отсутствия транспортного средства, так как оформление документов купли-продажи занимает минимум времени. Если Вы решили взять мото в кредит б/у, заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Продажа б/у мото в наших салонах сопровождается профессиональными юристами и квалифицированными менеджерами, поэтому вы получите от покупки настоящее удовольствие.

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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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Открытый финансовый маркетплейс

Открытый финансовый маркетплейс — это цифровая финансовая платформа, внесенная в реестр операторов финансовых платформ ЦБ РФ и предоставляющая возможность оформить автокредит онлайн: от момента подачи заявки и выбора предложения до подписания кредитного договора с помощью смс.

На данный момент к платформе подключены следующие банки-партнеры: