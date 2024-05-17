Мы используем файлы cookie

Fresh – это маркетплейс, занимающийся продажей новых легковых машин и авто с пробегом, с доставкой по многим городам России. Мы на рынке с 2006 года, и за это время создали надежную и прозрачную экосистему авторитейла. Являемся официальными дилерами многих брендов – Haval, Chery, Exeed и других.

Все машины нашего каталога тщательно проверены. Каждая модель проходит комплексную диагностику. Мы используем профессиональное дилерское оборудование, затрагивающее до 250 параметров.

Каждая модель проходит комплексную диагностику. Мы используем профессиональное дилерское оборудование, затрагивающее до 250 параметров. Все авто идеальны с юридической стороны. С нами сотрудничают криминалисты и юристы, которые дотошно проверяют машины, прогоняя их по открытым и закрытым базам на судебные и иные взыскания. Поэтому мы гарантируем их юридическую чистоту.

С нами сотрудничают криминалисты и юристы, которые дотошно проверяют машины, прогоняя их по открытым и закрытым базам на судебные и иные взыскания. Поэтому мы гарантируем их юридическую чистоту. Удобная покупка. Купить машину у нас можно онлайн, забронировав понравившийся экземпляр на сайте.

Купить машину у нас можно онлайн, забронировав понравившийся экземпляр на сайте. Предпродажная подготовка. У нас есть комплекс услуг: общая диагностика техсостояния авто, полировка, обработка зон с высоким риском коррозии, химчистка и т. п.

У нас есть комплекс услуг: общая диагностика техсостояния авто, полировка, обработка зон с высоким риском коррозии, химчистка и т. п. Бесплатная техническая защита. Проведите первое ТО в нашем сервисе, и получите бесплатно техзащиту двигателя и коробки передач.

Мы регулярно обновляем наш каталог, чтобы каждый мог приобрести машину под свой бюджет и другие требования. У нас порядка 100 популярных марок, таких как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Chevrolet, Toyota, Hyundai. Есть также автомобили китайского и российского производства.

Мы работаем по всей России. У нас есть салоны и представительства во многих регионах – Москва, Краснодар, Воронеж и других городах России. Это позволяет нам доставлять купленные автомобили прямо до дома клиента или в ближайший от него пункт выдачи.

Fresh не только продаёт машины, но и покупает их. Мы бесплатно оценим вашу машину и выставим ее на аукцион. Есть также другие виды сделок: комиссионная продажа, обмен по Trade-in. А еще мы располагаем собственным автосервисом, привозим машины из-за рубежа, пишем интересные материалы в Журнале и т. д.

FRESH – автомобильный маркетплейс, работающий более 18 лет. За это время нам доверились многие партнеры и клиенты. На сегодняшний день мы одни из лучших в нише авторитейла по всей территории Российской Федерации.