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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

18+

Коммерческий транспорт в Москве

178 коммерческих автомобилей
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Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess Tabbert Princess

Tabbert Princess 2003

1 199 000 ₽ Кредит от 15 505 ₽/мес.

1 км, Бензин, Задний, Fresh Москва

IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily

IVECO Daily 2023

4 349 000 ₽ Кредит от 56 275 ₽/мес.

2.3 D MT (126 л.с.), 144 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo

Kia Bongo 2021

3 349 000 ₽ Кредит от 43 332 ₽/мес.

2.5 D AT (133 л.с.), 55533 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo Kia Bongo

Kia Bongo 2022

3 999 000 ₽ Кредит от 51 745 ₽/мес.

2.5 D 4WD MT (133 л.с.), 8534 км, Дизель, Полный, Fresh Москва

УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741

УАЗ 3741 2015

1 699 000 ₽ Кредит от 21 976 ₽/мес.

2.7 MT (112 л.с.), 7279 км, Бензин, Полный, Fresh Москва Теплый стан

Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550)

Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) 2007

3 444 444 ₽ Кредит от 44 508 ₽/мес.

5.4 AT (300 л.с.), 140112 км, Бензин, Полный, Fresh Москва Теплый стан

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 2022

6 299 000 ₽ Кредит от 81 513 ₽/мес.

315 CDI 2.0 MT (150 л.с.), 2447 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 2022

5 149 000 ₽ Кредит от 66 629 ₽/мес.

315 CDI 2.0 MT (150 л.с.), 41370 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Ford Transit Custom 2024

4 450 000 ₽ Кредит от 57 595 ₽/мес.

2.2 TDCi MT (125 л.с.), 25 км, Дизель, Передний, Fresh Москва

ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ ГАЗель Next 2017

2 165 000 ₽ Кредит от 27 956 ₽/мес.

2.8 D MT (149 л.с.), 112604 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752) ГАЗ Соболь (2752)

ГАЗ Соболь (2752) 2011

950 000 ₽ Кредит от 12 295 ₽/мес.

2.8 D MT (120 л.с.), 83558 км, Дизель, Задний, Fresh Ростов Вавилова

Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034 Changan SC1034

Changan SC1034 2023

2 629 000 ₽ Кредит от 34 013 ₽/мес.

1.6 MT (105 л.с.), 2986 км, Бензин, Задний, Fresh Воронеж Север

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 430 000 ₽ Кредит от 31 450 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), Бензин, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 430 000 ₽ Кредит от 31 450 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), Бензин, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 430 000 ₽ Кредит от 31 450 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), Бензин, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 430 000 ₽ Кредит от 31 450 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), Бензин, Задний, Fresh Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 430 000 ₽ Кредит от 31 450 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), Бензин, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302) ГАЗ ГАЗель (3302)

ГАЗ ГАЗель (3302) 2013

1 599 000 ₽ Кредит от 20 682 ₽/мес.

2.8 D MT (120 л.с.), 591699 км, Дизель, Задний, Fresh Воронеж Север

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 420 000 ₽ Кредит от 31 321 ₽/мес.

2.0 D MT (136 л.с.), 10 км, Бензин, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349 ВИС 2349

ВИС 2349 2023

1 579 000 ₽ Кредит от 20 423 ₽/мес.

1.6 MT (87 л.с.), 7591 км, Бензин, Передний, Fresh Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 310 000 ₽ Кредит от 29 897 ₽/мес.

2.0 D MT (130 л.с.), 10 км, Дизель, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2023

2 329 000 ₽ Кредит от 30 130 ₽/мес.

2.0 D MT (130 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2023

2 329 000 ₽ Кредит от 30 130 ₽/мес.

2.0 D MT (130 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo Sollers Argo
Новый

Sollers Argo 2024

2 298 000 ₽ Кредит от 29 716 ₽/мес.

2.0 D MT (130 л.с.), 10 км, Дизель, Задний, Fresh Sollers Ростов Аксай

Hyundai HD78 Hyundai HD78 Hyundai HD78 Hyundai HD78 Hyundai HD78 Hyundai HD78 Hyundai HD78

Hyundai HD78 2017

2 779 000 ₽ Кредит от 35 955 ₽/мес.

3.9d MT (140 л.с.), 375120 км, Дизель, Задний, Fresh Воронеж Юг

ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310) ГАЗ Соболь (2310)

ГАЗ Соболь (2310) 2021

1 499 000 ₽ Кредит от 19 388 ₽/мес.

2.9 4WD MT (107 л.с.), 27364 км, Бензин, Полный, Fresh Ростов Аксай

ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ ГАЗель Next 2021

3 175 000 ₽ Кредит от 41 028 ₽/мес.

2.8 D MT (149 л.с.), 72687 км, Дизель, Задний, Fresh Воронеж Север

Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit

Ford Transit 2016

1 520 000 ₽ Кредит от 19 673 ₽/мес.

2.2 TDCi MT (135 л.с.), 422323 км, Дизель, Задний, Fresh Воронеж Юг

УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741

УАЗ 3741 2023

1 294 000 ₽ Кредит от 16 670 ₽/мес.

2.7 MT (112 л.с.), 5859 км, Бензин, Полный, Fresh Воронеж Север

IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily

IVECO Daily 2023

4 099 000 ₽ Кредит от 53 039 ₽/мес.

2.3 D MT (126 л.с.), 2750 км, Дизель, Задний, Fresh Ростов Аксай 2

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Купить коммерческие новые или бу автомобили в Москве

Обращаясь в специализированную фирму, можно рассчитывать на то, что удастся купить достойный коммерческий авто в кредит. Выгодные условия сотрудничества гарантируются. На что следует обращать повышенное внимание?

Преимущества покупки коммерческого автомобиля в кредит

  • Кредит оформляется в минимальные сроки, благодаря чему вы можете быстро стать обладателем достойного транспортного средства. Это позволит в оперативном режиме начать ведение предпринимательской деятельности.
  • Коммерческий авто с пробегом лучше всего купить в кредит. Отдавая предпочтение такому варианту, на старте бизнеса можно избежать обязательных расходов, благодаря чему шансы на успех существенно повышаются. При благоприятном развитии ситуации кредит уже будет погашен с использованием прибыли.
  • Коммерческий авто бу стоит дешево, но при этом вы можете постараться найти наилучшую модель, которая обязательно оправдает себя. На самом деле выбор оказывается гораздо шире, чем это было прежде.
  • Сотрудничество со специализированным салоном обещает быть максимально выгодным и при этом безопасным.

Как купить коммерческий авто в кредит в нашей компании Fresh Auto?

Обращаясь в нашу организацию, вы получаете возможность вначале внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми моделями, увидеть их описания и фотографии, после чего – сделать правильный выбор. Оформив заявку, вы получаете шанс в ближайшее время приобрести транспортное средство. При этом гарантируется максимальная выгода сотрудничества и индивидуальный подход. Вы обязательно останетесь довольными тем, что обратились именно в нашу компанию. Правильно сделанный выбор обязательно поспособствует тому, чтобы купленный коммерческий авто в кредит пригодился в бизнесе и поспособствовал получению первой прибыли.

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