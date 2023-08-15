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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

18+

Коммерческий транспорт в Москве

194 коммерческих автомобиля
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Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550)

Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) 2013

7 299 000 ₽ Кредит от 94456 ₽/мес.

6.7 D AT (340 л.с.), 25302 км, Дизель, Полный, Fresh Москва Теплый стан

УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741

УАЗ 3741 2015

1 999 000 ₽ Кредит от 25859 ₽/мес.

2.7 MT (112 л.с.), 7279 км, Бензин, Полный, Fresh Москва Теплый стан

Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550)

Ford F-series (F-250, F-350, F-450, F-550) 2007

3 474 000 ₽ Кредит от 44885 ₽/мес.

5.4 AT (300 л.с.), 140112 км, Бензин, Полный, Fresh Москва Теплый стан

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 2022

6 399 000 ₽ Кредит от 82807 ₽/мес.

315 CDI 2.0 MT (150 л.с.), 2447 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 2022

5 799 000 ₽ Кредит от 75042 ₽/мес.

315 CDI 2.0 MT (150 л.с.), 41370 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Fiat Ducato 2016

6 400 000 ₽ Кредит от 82833 ₽/мес.

2.3 TD MT (130 л.с.), 60573 км, Дизель, Передний, Fresh Москва

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Ford Transit Custom 2024

5 356 000 ₽ Кредит от 69269 ₽/мес.

2.0 TDCi AT (141 л.с.), 1143 км, Дизель, Передний, Fresh Москва

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Ford Transit Custom 2024

4 800 000 ₽ Кредит от 62125 ₽/мес.

2.2 TDCi MT (125 л.с.), 28 км, Дизель, Передний, Fresh Москва

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Ford Transit Custom 2024

4 800 000 ₽ Кредит от 62125 ₽/мес.

2.2 TDCi MT (125 л.с.), 25 км, Дизель, Передний, Fresh Москва

ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ ГАЗель Next 2017

2 450 000 ₽ Кредит от 31709 ₽/мес.

2.8 D MT (149 л.с.), 112604 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily IVECO Daily

IVECO Daily 2023

4 350 000 ₽ Кредит от 56301 ₽/мес.

2.3 D MT (126 л.с.), 144 км, Дизель, Задний, Fresh Москва

ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217) ГАЗ Соболь (2217)

ГАЗ Соболь (2217) 2021

1 420 000 ₽ Кредит от 18378 ₽/мес.

2.7 4WD MT (107 л.с.), 83559 км, Бензин, Полный, FRESH Тверь

ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705) ГАЗ ГАЗель (2705)

ГАЗ ГАЗель (2705) 2018

1 570 000 ₽ Кредит от 20320 ₽/мес.

2.7 4WD MT (107 л.с.), 50284 км, Бензин, Полный, Fresh Ростов Вавилова

УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741 УАЗ 3741

УАЗ 3741 2023

1 349 000 ₽ Кредит от 17446 ₽/мес.

2.7 MT (112 л.с.), 5859 км, Бензин, Полный, Fresh Воронеж Север

ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ ГАЗель Next 2024

3 599 000 ₽ Кредит от 46568 ₽/мес.

2.7 MT (107 л.с.), 669 км, Бензин, Задний, Fresh Ростов Аксай

УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи УАЗ Профи

УАЗ Профи 2021

1 399 000 ₽ Кредит от 18094 ₽/мес.

2.7 MT (150 л.с.), 66563 км, Бензин, Задний, Fresh Ростов Аксай

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 2016

5 239 000 ₽ Кредит от 67794 ₽/мес.

316 CDI 2.1 AT (163 л.с.), 293833 км, Дизель, Задний, Fresh Воронеж

Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Fiat Ducato 2018

3 699 000 ₽ Кредит от 47862 ₽/мес.

2.3 TD MT (150 л.с.), 226921 км, Дизель, Передний, Fresh Ростов Аксай

Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic Mercedes-Benz Sprinter Classic

Mercedes-Benz Sprinter Classic 2014

1 999 000 ₽ Кредит от 25859 ₽/мес.

311 CDI 2.1 MT (109 л.с.), 153523 км, Дизель, Задний, Fresh Ростов Вавилова

Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter 2019

4 949 000 ₽ Кредит от 64040 ₽/мес.

2.0 BiTDI 4WD MT (140 л.с.), 68835 км, Дизель, Полный, Fresh Ростов Аксай

Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series) Isuzu Elf (N-series)
Новый

Isuzu Elf (N-series) 2024

4 250 000 ₽ Кредит от 55006 ₽/мес.

10 км, Дизель, Задний, Fresh Аксай Isuzu пробег

Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter Fuso (Mitsubishi) Canter

Fuso (Mitsubishi) Canter 2023

5 320 000 ₽ Кредит от 68855 ₽/мес.

Дизель, Задний, Fresh Ростов Вавилова

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

2 944 000 ₽ Кредит от 38025 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

2 859 000 ₽ Кредит от 36990 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

3 151 000 ₽ Кредит от 40666 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

2 859 000 ₽ Кредит от 36990 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

3 110 000 ₽ Кредит от 40252 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

3 151 000 ₽ Кредит от 40666 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

3 717 000 ₽ Кредит от 48069 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant Sollers Atlant
Новый

Sollers Atlant 2024

3 206 000 ₽ Кредит от 41442 ₽/мес.

2.7 D MT (150 л.с.), Дизель, Задний, Fresh Sollers Минеральные Воды

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Купить коммерческие новые или бу автомобили в Москве

Обращаясь в специализированную фирму, можно рассчитывать на то, что удастся купить достойный коммерческий авто в кредит. Выгодные условия сотрудничества гарантируются. На что следует обращать повышенное внимание?

Преимущества покупки коммерческого автомобиля в кредит

  • Кредит оформляется в минимальные сроки, благодаря чему вы можете быстро стать обладателем достойного транспортного средства. Это позволит в оперативном режиме начать ведение предпринимательской деятельности.
  • Коммерческий авто с пробегом лучше всего купить в кредит. Отдавая предпочтение такому варианту, на старте бизнеса можно избежать обязательных расходов, благодаря чему шансы на успех существенно повышаются. При благоприятном развитии ситуации кредит уже будет погашен с использованием прибыли.
  • Коммерческий авто бу стоит дешево, но при этом вы можете постараться найти наилучшую модель, которая обязательно оправдает себя. На самом деле выбор оказывается гораздо шире, чем это было прежде.
  • Сотрудничество со специализированным салоном обещает быть максимально выгодным и при этом безопасным.

Как купить коммерческий авто в кредит в нашей компании Fresh Auto?

Обращаясь в нашу организацию, вы получаете возможность вначале внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми моделями, увидеть их описания и фотографии, после чего – сделать правильный выбор. Оформив заявку, вы получаете шанс в ближайшее время приобрести транспортное средство. При этом гарантируется максимальная выгода сотрудничества и индивидуальный подход. Вы обязательно останетесь довольными тем, что обратились именно в нашу компанию. Правильно сделанный выбор обязательно поспособствует тому, чтобы купленный коммерческий авто в кредит пригодился в бизнесе и поспособствовал получению первой прибыли.

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