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+7 495 730 37 37 info@freshauto.ru Главный редактор - Камышникова Анастасия a.kamyshnikova@freshauto.ru Представитель рекламной службы - Сергей Светчиков s.svetchikov@freshauto.ru
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

18+

Мотоциклы в Москве

27 мотоциклов
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BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R BMW F 800 R

BMW F 800 R 2018

949 000 ₽ Кредит от 12269 ₽/мес.

2034 км, Инжектор, Цепь, Fresh Воронеж

Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие)

Эксклюзив Электро Мотовездеходы (другие) 2021

699 000 ₽ Кредит от 9034 ₽/мес.

13 км, Турбо, Кардан, Fresh Тюмень Юг

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие)

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) 2022

479 000 ₽ Кредит от 6186 ₽/мес.

25 км, Турбо, Ремень, Fresh Тюмень Юг

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие)

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) 2022

439 000 ₽ Кредит от 5668 ₽/мес.

25 км, Турбо, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие)

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) 2022

439 000 ₽ Кредит от 5668 ₽/мес.

25 км, Турбо, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие) Эксклюзив Электромотоциклы (другие)

Эксклюзив Электромотоциклы (другие) 2022

439 000 ₽ Кредит от 5668 ₽/мес.

25 км, Турбо, Ремень, Fresh Тюмень Юг

Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30

Jialing JL50QT-30 2024

135 000 ₽ Кредит от 1682 ₽/мес.

20 км, Инжектор, Ремень, Fresh Тюмень Юг

Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30 Jialing JL50QT-30

Jialing JL50QT-30 2024

134 000 ₽ Кредит от 1656 ₽/мес.

20 км, Инжектор, Ремень, Fresh Тюмень Юг

Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III Vento Smart III

Vento Smart III 2024

134 000 ₽ Кредит от 1656 ₽/мес.

20 км, Инжектор, Ремень, Fresh Тюмень Юг

Honda NC 750S Honda NC 750S Honda NC 750S Honda NC 750S Honda NC 750S Honda NC 750S Honda NC 750S

Honda NC 750S 2016

754 000 ₽ Кредит от 9681 ₽/мес.

4802 км, Инжектор, Цепь, Fresh Минеральные Воды

Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4

Ducati Panigale V4 2019

2 499 000 ₽ Кредит от 32331 ₽/мес.

21593 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster Triumph Speedmaster

Triumph Speedmaster 2013

720 000 ₽ Кредит от 9318 ₽/мес.

20229 км, Инжектор, Цепь, Fresh Сочи

Honda NC 750X Honda NC 750X Honda NC 750X Honda NC 750X Honda NC 750X Honda NC 750X Honda NC 750X

Honda NC 750X 2018

1 099 000 ₽ Кредит от 14211 ₽/мес.

2059 км, Инжектор, Цепь, Fresh Минеральные Воды

Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n Kawasaki ER-6n

Kawasaki ER-6n 2013

549 000 ₽ Кредит от 7092 ₽/мес.

12345 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX Yamaha VOX

Yamaha VOX 2011

159 000 ₽ Кредит от 2044 ₽/мес.

12357 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень Юг

Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103 Урал ИМЗ-8.103

Урал ИМЗ-8.103 1991

329 000 ₽ Кредит от 4245 ₽/мес.

260 км, Карбюратор, Кардан, Fresh Тюмень Юг

Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory Aprilia Tuono V4 Factory

Aprilia Tuono V4 Factory 2022

2 649 000 ₽ Кредит от 34272 ₽/мес.

3 км, Инжектор, Цепь, Fresh Воронеж Север

Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150 Bajaj V 150

Bajaj V 150 2016

160 000 ₽ Кредит от 2070 ₽/мес.

9553 км, Карбюратор, Цепь, FRESH Тверь

Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub Honda Super Cub

Honda Super Cub 2017

430 000 ₽ Кредит от 5565 ₽/мес.

2251 км, Инжектор, Цепь, Fresh Сочи

Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250 Avantis Dakar 250

Avantis Dakar 250 2020

309 000 ₽ Кредит от 3986 ₽/мес.

433 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS CFMoto CFORCE 1000 EPS

CFMoto CFORCE 1000 EPS 2021

1 689 000 ₽ Кредит от 21847 ₽/мес.

638 км, Инжектор, Цепь, Fresh Оренбург

Racer Skyway Racer Skyway Racer Skyway Racer Skyway Racer Skyway Racer Skyway

Racer Skyway 2014

149 000 ₽ Кредит от 1915 ₽/мес.

Карбюратор, Цепь, Fresh Сургут

Motoland TD Motoland TD Motoland TD Motoland TD Motoland TD Motoland TD

Motoland TD 2014

149 000 ₽ Кредит от 1915 ₽/мес.

2657 км, Карбюратор, Цепь, Fresh Сургут

Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300 Yamaha XVS 1300

Yamaha XVS 1300 2008

659 000 ₽ Кредит от 8516 ₽/мес.

25409 км, Инжектор, Ремень, Fresh Воронеж

KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke KTM 390 Duke

KTM 390 Duke 2016

509 000 ₽ Кредит от 6574 ₽/мес.

4949 км, Инжектор, Цепь, Fresh Тюмень

Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide Harley-Davidson Electra Glide

Harley-Davidson Electra Glide 2012

1 174 000 ₽ Кредит от 15117 ₽/мес.

35948 км, Инжектор, Цепь, Fresh Воронеж Север

Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty Indian Scout Sixty

Indian Scout Sixty 2019

939 000 ₽ Кредит от 12140 ₽/мес.

11710 км, Инжектор, Ремень, Fresh Воронеж Север

Мотоциклы бу в Москве

Подорожание бензина бьет по карману? Устали от пробок на дорогах столицы? Ежедневно вынуждены преодолевать большие расстояния? Не пора ли пересесть из салона авто в мотоциклетное седло?

Продажа мотоциклов б/у набирает обороты. Это объясняется тем, что купить новое транспортное средство этого типа может позволить себе не каждый, тогда как мотоциклы б/у доступны для широких слоев населения. Для удобства наших клиентов мы предлагаем мотоциклы б/у в кредит. В салонах компании Фреш Авто представлены различные модели мотоциклов с пробегом в отличном состоянии. Чем привлекает этот вид транспорта современного горожанина? Они:

  • надежны;
  • экономичны (расход до 3 л на 100 км);
  • просты в управлении и маневрены, что актуально в условиях загруженности дорог мегаполиса;
  • имеют небольшой вес до 70кг;
  • удобны в хранении благодаря малым габаритам;
  • выигрывают в цене у авто;
  • более дешевые в обслуживании и ремонте.

Купить мотоцикл с пробегом стремятся жители пригородных поселков, работающие в столице, так как этот вид транспорта позволяет за короткое время добраться из дома на работу и обратно. Возможность купить мотоцикл б/у в кредит делает сотрудничество с нами еще более комфортным.

Где купить мото б/у?

Продажа мотоциклов с пробегом – это один из профильных видов деятельности сети салонов Fresh Auto. Число наших клиентов растет ежедневно, так как мы предлагаем лучшие в регионе условия сотрудничества:

  • Большой выбор моделей мото с пробегом разных брендов и годов выпуска. Вы обязательно подберете оптимальный по цене и комплектации вариант.
  • В наших салонах Вы можете купить мотоцикл б/у недорого, так как мы регулярно отслеживаем мото рынок региона и предлагаем лучшие цены.
  • С Фреш Авто вы найдете байки всемирно известных компаний в отличном техническом состоянии.
  • Вы можете приобрести мотоциклы б/у в кредит. Мы сотрудничаем с крупными финансовыми организациями, мото в кредит б/у оформляются под минимальные процентные ставки.
  • Многие мотоциклы б/у, выставленные в наших салонах, отличаются не только хорошими техническими характеристиками. Они укомплектованы всеми необходимыми аксессуарами для комфортности эксплуатации.
  • В салонах Fresh Auto выставлены модели мотоциклов таких брендов, как Honda, Suzuki, Ducati, Kawasaki.
  • Все мотоциклы прошли техническое обслуживание и предпродажную подготовку. Они абсолютно безопасны и работоспособны.

Покупка мотоцикла с пробегом позволяет быстро решить проблему отсутствия транспортного средства, так как оформление документов купли-продажи занимает минимум времени. Если Вы решили взять мото в кредит б/у, заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Продажа б/у мото в наших салонах сопровождается профессиональными юристами и квалифицированными менеджерами, поэтому вы получите от покупки настоящее удовольствие.

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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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Открытый финансовый маркетплейс

Открытый финансовый маркетплейс — это цифровая финансовая платформа, внесенная в реестр операторов финансовых платформ ЦБ РФ и предоставляющая возможность оформить автокредит онлайн: от момента подачи заявки и выбора предложения до подписания кредитного договора с помощью смс.

На данный момент к платформе подключены следующие банки-партнеры: