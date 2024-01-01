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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.

Учредитель:

ООО “МБ-Авто”

18+

Обмен \ Trade-in

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    Услуга: Трейд-ин в Москве

    Компания Fresh Auto предлагает своим клиентам многочисленные услуги, в том числе Trade-in. Вы можете обменять свою старую машину на более новую в лучшем техническом состоянии.

    Порядок действий при оказании услуги, что входит:

    Продажа автомобиля — процесс времязатратный и сложный. А если учитывать вдобавок покупку, то уйдет еще больше времени и сил. Программа Trade-in в этом случае приходит на помощь автовладельцу — процесс подразумевает быстрый и выгодный обмен его старой машины на новую. Такой вариант много лет и успешно применяется на Западе, а теперь и в РФ.

    Как осуществляется данная услуга на сайте Fresh Auto:

    1. Клиент выбирает автомобиль из нашего каталога — любую из 2000 моделей компании, вне зависимости от их местонахождения.
    2. Заполняет онлайн-заявку.
    3. Наш менеджер связывается и предлагает конкретные условия по Трейд-ин.
    4. После оформления договора наши сотрудники выезжают и оценивают рыночную стоимость автомобиля. В частности, проводится диагностика двигателя и ходовой части, кузова, салона и т.д.
    5. Владелец машины снимает автомобиль с учета по месту регистрации.
    6. Производится непосредственный обмен с доплатой и учетом разницы в ценах.
    7. Сделка официально документируется.

    Внимание! Организуют и проводят сделку наши юристы с большим опытом, что значительно упрощает процесс. Также это становится дополнительной гарантией безопасной сделки.

    При выкупе для нас не имеет значения марка или модель автомобиля. Главное — наличие всех документов на авто и отсутствие серьезных ДТП. Каждая машина будет оценена по достоинству, понятия «неподходящая марка» у нас просто нет. Компания Фреш Авто также выкупает автомобили в кредите, и уже сама гасит задолженность.

    По программе Trade-in у вас есть возможность обменять мотоцикл на легковой автомобиль или старые «Жигули» на «Мерседес-Бенц» (либо другую иномарку). Если вашу машину мы оценим в большую сумму, чем приобретаемый у нас автомобиль, то вернем разницу в деньгах.

    Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

    Заполняется заявка по Trade-in на этой странице.

    Подробнее это выглядит следующим образом:

    • выбираете конкретную модель авто из нашего каталога — по встроенному поиску на странице;
    • указываете данные вашей машины: марку, модель, год выпуска, пробег, тип КПП и желаемую цену в рублях;
    • заполняете раздел с личной информацией — ФИО, адрес почты, телефон, комментарий;
    • жмете «Отправить заявку».

    Преимущества сервиса Fresh Auto

    Наши преимущества:

    • тщательная диагностика машины по 250 пунктам — используем видео эндоскоп, позволяющий выявлять неисправности в скрытых зонах автомобиля;
    • проверка на юр.чистоту — используем многочисленные базы данных, включая закрытые источники;
    • доставка машины — на некоторые модели данная услуга бесплатная;
    • предпродажная подготовка авто — если того пожелает клиент.

    Программа Trade-in защитит вас от мошеннических схем, случающихся во время продажи авто. Вам не нужно переживать за оформление документов — все нюансы мы возьмем на себя, вам останется только снять машину с регистрации по месту жительства.

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    Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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